Стармер передал Трампу приглашение посетить Британию от Карла III

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с президентом США Дональдом Трампом передал ему личное письмо от короля Карла III, который пригласил американского лидера совершить второй государственный визит в Соединенное Королевство.

"Это письмо от Его Величества короля. Это приглашение [совершить] второй государственный визит. Это действительно особое [приглашение]. Подобного не случалось раньше", - сказал Стармер.

Трамп в ответ заявил, что принимает это приглашение. По его словам, визит может состояться "в ближайшем будущем". Телеканал Sky News предположил, что Трамп может посетить Великобританию в начале 2026 года.

Трамп совершил свой первый государственный визит в Великобританию в 2019 году во время своего первого президентского срока. Тогда в рамках трехдневной поездки он был принят королевой Елизаветой II (1926-2022). В современной истории Великобритания ни разу не организовывала второй государственный визит для какого-либо зарубежного политического деятеля.

Говоря о конфликте на Украине, Стармер в очередной раз приветствовал усилия Трампа положить конец кровопролитию. Британский премьер выразил надежду на заключение "исторической сделки" по Украине, которая обеспечит "длительный мир".