Трамп назвал тяжелую задачу на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность о гарантиях безопасности Украине станет довольно приятной. Его слова приводит РИА Новости.

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«Тяжелая беседа — будет ли у нас соглашение. И я думаю, ответ — да. Думаю, Россия согласится, я верю, что Украина согласится», — сказал он.

Президент России Владимир Путин заявил, что по итогам урегулирования кризиса на Украине необходимо достичь «мира, долгосрочного, прочного, обеспеченного надежными гарантиями безопасности».