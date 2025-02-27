Премьер Великобритании прокомментировал будущее соглашение по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме выразил ему благодарность за появившуюся возможность заключения мирного соглашения по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

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Стармер выразил Трампу благодарность за то, что президент США «изменил ход разговора», благодаря которому появилась возможность заключить мирное соглашение.

Британский премьер подчеркнул, что хотел бы работать с американской стороной в процессе мирного урегулирования, чтобы убедиться, что соглашение будет прочным и длительным.

По мнению Стармера, возможное мирное урегулирование российско-украинского конфликта станет «историческим», оно никем не должно нарушаться.

Стармер не ответил на вопрос о способности Британии «справиться с Россией»

19 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что сейчас отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. По его словам, необходимо добиться того, чтобы команды Российской Федерации и Соединенных Штатов подготовили вопросы, чрезвычайно важные для двух стран, в том числе и на украинском треке, для того чтобы обе стороны вышли на приемлемые для себя решения.