Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что глава России Владимир Путин «сдержит свое слово» в контексте мирного урегулирования конфликта на Украине. Он также заметил, что не называл «диктатором» Владимира Зеленского, пишет Daily Mail.

По данным газеты, американский лидер выразил свое мнение о российском и украинском коллегах в ходе беседы с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Путин «сдержит свое слово» по любому соглашению с Украиной. Мирное соглашение с Россией будет устойчивым», — отметил Трамп.

Президент США заметил, что у него «очень хорошие отношения» с Зеленским. Он добавил, что намеревается подписать с ним сделку в пятницу, 28 февраля.

Трамп назвал Зеленского диктатором

Журналисты напомнили президенту, что ранее он назвал Зеленского «диктатором без выборов», посетовал, что у него сложились напряженные отношения с украинским коллегой.

«Я это говорил?», — задал встречный вопрос Трамп.

По данным газеты, в ходе встречи Стармер вручил президенту США письмо от короля Великобритании Карла III. Трамп открыл послание, показал подпись монарха, назвал его «великим джентльменом».

Глава США отметил также, что король «прекрасный человек и замечательный человек».