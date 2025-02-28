Сделка между США и Украиной сорвалась

Подписание сделки между США и Украиной по редкоземельным ресурсам отменено, сообщает Fox News.

Президент США Дональд Трамп попросил президента Украины Владимира Зеленского уехать после публичной перепалки, уверены журналисты. Эту информацию подтвердили и в Белом доме. Также отменена и совместная пресс-конференция.

Кроме того, Зеленский якобы уже покинул Белый дом, пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

До этого Трамп заявлял, что Зеленский пока не готов к мирному урегулированию. Американский президент также подчеркнул, что президент Украины проявил неуважение к США. Он подчеркнул, что Зеленский играет с жизнями миллионов людей, которые оказались под угрозой Третьей мировой войны.