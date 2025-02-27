Трамп открестился от своих слов про диктатора Зеленского

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером ответил на вопрос, считает ли он украинского лидера Владимира Зеленского диктатором до сих пор. Текстовую трансляцию пресс-конференции ведет Reuters.

«Разве я это говорил?» — открестился политик от своих прежних высказываний.

19 февраля Дональд Трамп резко раскритиковал Зеленского на своей странице в соцсети Truth Social и назвал его диктатором, не желающим проводить выборы в собственной стране. По словам американского лидера, украинский президент разрушил страну в результате своей политики и позиции по вооруженному конфликту.

Президента России Владимира Путина американский лидер, в свою очередь, отказался считать диктатором, подчеркнув, что «не использует эти слова легкомысленно».