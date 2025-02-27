Bloomberg: в Евросоюзе намерены назначить спецпредставителя по Украине

Власти Европейского Союза (ЕС) планируют провести назначение специального представителя для участия в переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта.

«Украина призвала Европу быстро назначить представителя для потенциальных мирных переговоров с США и Россией», — сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные европейские источники.

Собеседники издания отметили, что 6 марта страны — участницы ЕС соберутся на саммит глав государств, на котором обсудят кандидатуру будущего спецпосланника.

Также ожидается, что на встрече поднимут вопросы обороны и коллективной безопасности.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал, что США должны определить спецпредставителя по диалогу с Россией об Украине.