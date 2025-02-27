Трамп выразил уверенность в слове Путина

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин сдержит слово в случае достижения сделки по Украине. Об этом сообщает Reuters.

«Никогда не знаешь, что произойдет. Я знаю много людей, про которых говорили, что они никогда не обманут тебя, а они оказывались самыми ужасными людьми в мире. А про других говорили, что они точно тебя обманут, а они оказались на 100% честными», — высказался политик.

По его мнению, договоренности с Москвой будут устойчивыми. В случае мирной сделки Россия не начнет новых боевых действий, заявил Трамп.

Путин ответил на интерес Трампа к ресурсам России

Ранее Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным путем. По его словам, Вооруженные силы России создали условия для начала серьезного международного диалога.