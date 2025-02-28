Стармер считает, что Европа должна полноценно участвовать в переговорах по Украине

Европейские страны должны принимать полноценное участие в урегулировании конфликта на Украине. Таким мнением поделился премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью Fox News.

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Он добавил, что Лондон готов взять на себя лидирующую роль в этом процессе. Стармер также заявил, что для завершения конфликта необходимо заключить "прочную сделку".

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После встречи с президентом США Дональдом Трампом Кир Стармер заявил, что будущее соглашение по урегулированию на Украине станет историческим. Он также поблагодарил Трампа за появившуюся возможность заключения мирного соглашения.

Одновременно с этим британский премьер сообщил, что Лондон в этом году предоставит Киеву больше военной помощи, чем когда-либо раньше. Стармер заявил о готовности разместить британские силы на земле и использовать самолеты в воздухе для поддержки украинского урегулирования.