Трамп заявил, что сможет добиться мирного соглашения по Украине
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет добиться мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление он сделал во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме, передает РИА Новости.
Церемония приветствия Стармера проходила на пороге Западного крыла Белого дома. Во время нее журналисты спросили у Трампа, сможет ли он добиться мирного соглашения по Украине.
«Да», — ответил он.
Ранее Трамп заявлял, что после контактов с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленский у него есть надежда на урегулирование конфликта на Украине.
Трампа обвинили в переходе на сторону России в конфликте на Украине
Напомним, что в июне 2024 года лидер РФ выступил с инициативами по завершению конфликта. Среди требований Москвы: отказ Украины от намерений вступить в НАТО, проведение демилитаризации и денацификации, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны.