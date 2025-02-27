Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет добиться мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление он сделал во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме, передает РИА Новости.

Церемония приветствия Стармера проходила на пороге Западного крыла Белого дома. Во время нее журналисты спросили у Трампа, сможет ли он добиться мирного соглашения по Украине.

«Да», — ответил он.

Ранее Трамп заявлял, что после контактов с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленский у него есть надежда на урегулирование конфликта на Украине.

Трампа обвинили в переходе на сторону России в конфликте на Украине

Напомним, что в июне 2024 года лидер РФ выступил с инициативами по завершению конфликта. Среди требований Москвы: отказ Украины от намерений вступить в НАТО, проведение демилитаризации и денацификации, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны.