В ООН оценили диалог России и США

ООН приветствует любой диалог США и России для решения вопросов. Об этом заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать прошедшие в Стамбуле российско-американские переговоры.

"Мы не знаем, что именно обсуждалось, но полагаю, что любой диалог между США и Россией для урегулирования неразрешенных вопросов должен приветствоваться", - сказал он.

Ранее в четверг в Стамбуле прошли переговоры делегаций России и США по проблемам работы посольств, встреча продлилась шесть с половиной часов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что информация по результатам переговоров "так или иначе будет предоставлена". Встрече предшествовали два предварительных технических контакта Москвы и Вашингтона по этой теме.

В последние недели контакты РФ и США активизировались. 12 февраля президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп поговорили по телефону. Почти полуторачасовая беседа состоялась спустя 23 дня после инаугурации Трампа. Президенты обсудили широкий спектр тем, включая украинский конфликт, двусторонние отношения и обмен гражданами. 18 февраля в Эр-Рияде встретились высокопоставленные делегации РФ и США. По итогам встречи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что стороны достигли договоренности о скорейшем назначении послов России в США и США в России, а также о снятии многолетних препон в работе российских дипломатических миссий.