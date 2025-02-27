Запасы редкоземельных металлов в Украине были значительно преувеличены, пишет обозреватель Оуэн Мэтьюс в статье для британского журнала The Spectator.

Журналист заметил, что значительных месторождений редкоземельных металлов на Украине нет. Он уточнил, что об этом свидетельствует анализ, проведенный Геологической службой США.

«Что у Украины есть, так это запасы минералов, не относящихся к редкоземельным, — титана, лития, урана, кобальта, графита, меди и никеля, а также газа и угля», — отметил Мэтьюс.

По его данным, большинство из этих месторождений эксплуатируются в небольших масштабах или вовсе закрыты, так как стране не хватает мощностей для переработки имеющихся минеральных ресурсов.

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Таким образом, констатировал аналитик, президенту США Дональду Трампу не удастся найти Эльдорадо на Украине.