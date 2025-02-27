Кандидат в президенты Румынии обратился к Трампу за помощью

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску обратился за помощью к президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

По словам Джеорджеску, США должны помочь Румынии, поскольку они «обязаны защищать демократию». Помимо этого, он также назвал США «символом демократии», который терпит неудачу, если демократия где-то проигрывает.

«Если демократия терпит неудачу, то терпят неудачу и США, потому что США должны защищать это знамя. <...> США — настоящий символ демократии. По такому случаю я определенно прошу президента Трампа позаботиться об этой ситуации, понять, что мы тут не в игры играем», — заявил он.

Ранее Джеорджеску был допрошен в генпрокуратуре Румынии — его обвиняют в распространении ложной информации и незаконном финансировании его предвыборной кампании. В данный момент политик находится под подпиской о невыезде.

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Ранее Джеорджеску заявил, что он будет баллотироваться в президенты несмотря на судебное разбирательство.