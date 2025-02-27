Кандидат в президенты Румынии обратился к Трампу за помощью

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску обратился за помощью к президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

Кандидат в президенты Румынии обратился к Трампу за помощью
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По словам Джеорджеску, США должны помочь Румынии, поскольку они «обязаны защищать демократию». Помимо этого, он также назвал США «символом демократии», который терпит неудачу, если демократия где-то проигрывает.

«Если демократия терпит неудачу, то терпят неудачу и США, потому что США должны защищать это знамя. <...> США — настоящий символ демократии. По такому случаю я определенно прошу президента Трампа позаботиться об этой ситуации, понять, что мы тут не в игры играем», — заявил он.

Ранее Джеорджеску был допрошен в генпрокуратуре Румынии — его обвиняют в распространении ложной информации и незаконном финансировании его предвыборной кампании. В данный момент политик находится под подпиской о невыезде.

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Ранее Джеорджеску заявил, что он будет баллотироваться в президенты несмотря на судебное разбирательство.

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