Раскрыт план Европы по Калининграду

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что при отключении Прибалтики от российских электросетей главной задачей Европы было создание энергетического кризиса в Калининграде. Об этом он высказался в ролике на YouTube-канале Duran.

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Меркурис заявил, что Европа еще в 2018 году задумала отключить Прибалтику от электросети России, что позволило бы погрузить Калининград во тьму.

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«Европейский союз обеспечил бы поставки электричества в Прибалтику, а Калининград бы погрузился во тьму, там разразился бы огромный кризис, и это открыло бы путь для самых разных событий, которые, возможно заставили бы Россию пойти на уступки, а может, в фантазиях некоторых людей, Калининград бы смогли быстро захватить, — сказал он.

18 июня 2022 года Литва прекратила транзит в Калининград товаров, попавших под санкции Европейского союза (ЕС). Вскоре Еврокомиссия сняла запрет на транзит товаров через Литву, однако с рядом условий, исключив доставку грузов автомобильными дорогами.