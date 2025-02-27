США оценили прибыль от сделки по ресурсам Украины

Сделка по ресурсам Украины принесет США прибыль в размере порядка 20 миллиардов долларов. Об этом в интервью телеканалу NewsNation рассказал директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

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«Есть много оценок, но я думаю, что приблизительная оценка того, что это принесет американскому народу, составляет около 20 миллиардов долларов», — сказал он, добавив, что реальная прибыль Штатов может быть «гораздо больше».

Ранее спецпосланник США по России и Украине Стив Уиткофф заявил, что у Москвы и Вашингтона имеется много возможностей для экономического сотрудничества после завершения конфликта на Украине.