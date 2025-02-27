США оценили прибыль от сделки по ресурсам Украины

США рассчитывают, что соглашение с Украиной по редкоземельным металлам принесет им прибыль в 20 миллиардов долларов. Об этом сообщил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, передает NewsNation.

По его словам, сделка с Украиной позволит США не только обеспечить свою нацбезопасность, но и получить критически важные минералы, необходимые для производства компьютеров и всего остального.

«Я думаю, что видение американского президента заключается в том, что если эти месторождения будут принадлежать США, то это поможет защитить их, потому что вы, конечно, не захотите нападать на то, что принадлежит Соединенным Штатам», — добавил Хассетт.

Ранее сообщалось, что соглашение по редкоземельным металлам будет подписано Киевом и Вашингтоном 28 февраля. Сделка предполагает создание совместного фонда управления, куда Украина будет направлять половину доходов от эксплуатации минералов. США же обязуются поддержать финансовые и экономические инициативы для устойчивого развития Украины.