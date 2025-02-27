Лиз Трасс призвала организовать «массовый народный бунт» в Лондоне

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что в Лондоне нужно организовать «массовый народный бунт». Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на интервью Трасс американскому писателю Гленну Гринвальду.

По словам Трасс, в Лондоне необходимо провести массовые демонстрации, чтобы показать недовольство политической и бюрократической системами Великобритании. Кроме того, таким способом Трасс планирует создать в стране «аналог движения MAGA».

«Я призывала организовать Движение чаепития. Что нам нужно, так это массовый народный бунт, через который можно выразить недовольство происходящим в стране, потому что проблема не только в политике, но и в бюрократии — в системе. Отсюда мои слова о необходимости более масштабного народного движения», — заявила она.

Как уточнила Трасс, проблемы Великобритании заключаются в самой структуре власти, и их необходимо исправлять.

«Это часть бюрократической машины, а самые серьезные проблемы возникают как раз на государственной службе», — добавила Трасс.

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