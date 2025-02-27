Суд назначил 8 месяцев лишения свободы напавшим на генконсульство РФ

Суд приговорил к восьми месяцам лишения свободы злоумышленников, которые совершили нападение на генконсульство России во французском Марселе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, наказание осужденные будут отбывать дома, в течение этого срока на них будут надеты электронные браслеты.

Сторона обвинения требовала в ходе заседания до одного года лишения свободы, пояснили журналисты.

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В ходе судебного заседания выяснилось, что один из мужчин женат на украинке, а второго «волнует украинский конфликт». После совершения преступления они отправились на проукраинский митинг.

Подсудимым были предъявлены обвинения в порче имущества общеопасным способом, а также в незаконном изготовлении взрывного устройства.