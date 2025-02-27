Трамп продлил действие ряда антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие указа, вводящего санкции против России в связи с угрозой территориальной целостности Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

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Отмечается, что речь идет об указе 13660, подписанном 6 марта 2014 года бывшим президентом США Бараком Обамой. Документ вводит санкции против лиц и организаций, которые, по мнению Вашингтона, ответственны за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также указ вводит ограничения на поездки определенных лиц, ответственных за присоединение Крыма к России.

«В соответствии с разделом 202(d) Закона о чрезвычайных ситуациях в стране (50 U.S.C. 1622(d)), я продлеваю на год действие чрезвычайного положения в стране, объявленного в Указе 13660», — говорится в тексте.

При этом, по данным ТАСС, Трамп также продлил санкции против РФ, введенные Вашингтоном в 2018 и 2022 годах. На сайте Белого дома говорится, что Трамп пришел к выводу, что эти ограничения «должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года».

Ранее президент США допустил отмену санкций против России в будущем, но пока они остаются в силе. По словам Трампа, в какой-то момент Вашингтон отменит их, но сейчас этот вопрос не стоит.