Эрдоган высказался о справедливом мире между Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что между Россией и Украиной возможен справедливый мир. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время телефонных переговоров с главой Евросовета Антониу Кошта. По мнению Эрдогана, Россия и Украина могут выстроить справедливый и прочный мир. При этом турецкий президент также добавил, что его страна изначально стремилась к заключению такого соглашения между сторонами конфликта.

«Президент Эрдоган поздравил Кошту с новым назначением и заявил, что оживление отношений между Турцией и Европейским союзом отвечает взаимным интересам Турции и ЕС и что от Брюсселя ожидаются конкретные шаги, чтобы проложить путь к развитию отношений. Президент Эрдоган заявил, что было бы полезно и в общих интересах сторон планировать шаги по обеспечению безопасности Европы с участием Турции», — сообщили в канцелярии Эрдогана.

Ранее в Стамбуле состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя Совета Российской Федерации Валентины Матвиенко.