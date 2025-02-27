Раскрыта тема переговоров Стармера и Трампа

Вопрос о возможности участия Соединённых Штатов в предполагаемой миротворческой миссии в рамках мирного урегулирования на Украине намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Такую информацию приводит газета The Wall Street Journal со ссылкой на британских чиновников.

Отмечается, что американские должностные лица в свою очередь придерживаются мнения, что принимать какие-либо решения до достижения мирного соглашения преждевременно.

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал с главой МИД России Сергеем Лавровым и Владимиром Зеленским вопрос миротворцев на Украине.