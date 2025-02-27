Поднимающийся по трапу самолета Зеленский попал на видео

Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудят ряд ключевых вопросов международной повестки.

На кадрах видео, получившего широкое распространение в соцсетях, украинский лидер прощается с чиновниками, с которыми прибыл в аэропорт, и быстро, не оборачиваясь, поднимается по трапу в самолет, предположительно представленный американской стороной.

На украинском лидере темно-зеленые толстовка и брюки — униформа, ставшая для него, по словам экспертов, основной в последние годы.

Стало известно, кто убедил Трампа принять Зеленского в США

Ранее сообщалось, что Трамп намеревался отменить встречу с Зеленским, так как сомневался в ее целесообразности.

Украинский лидер после сообщения от администрации США, в котором ему рекомендовалось не приезжать в Вашингтон, связался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и попросил его о помощи.

Глава Франции позвонил американскому коллеге и попросил его принять Зеленского. Трамп отменил свое решение и согласился встретиться с украинским политиком.