«А вы попробуйте вернуть их». Трамп ответил на вопрос о территориях Украины

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о возвращении Украине утраченных территорий. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время пресс-конференции у Трампа спросили, будет ли сохранение утраченных территорией Россией «опасным сигналом» для Китая. В ответ на это американский президент посоветовал «попробовать вернуть» эти территории обратно.

«А вы попробуйте вернуть их обратно», — заявил он.

Отметим, что во время своего первого заседания кабинета министров Трамп заявил, что США будут пытаться вернуть Украине столько территорий, сколько получится. При этом он также подчеркнул, что попытается заключить такую сделку, которая будет максимально выгодна для всех сторон конфликта.