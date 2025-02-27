Соглашение о ресурсах с США является унижением для Украины. Такое мнение в своей статье в Myśl Polska высказал главный редактор издания Ян Энгельгард.

По его мнению, главным проигравшим в конфликте является Украина.

«Это не вызывает сомнений. Мало того, что она потеряет как минимум 20% своей территории, так ей еще придется подписать с США унизительное соглашение о передаче Америке почти всех природных ресурсов, которые еще находятся на ее территории», — добавил Энгельгард.

Он считает, что главной ошибкой Киева стал отказ от заключенного в Турции мирного договора в 2022 году, который гарантировал существование государства в качестве нейтрального.

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«Украина стала жертвой безумно-романтической политики своих чиновников, которые поверили намекам Запада и согласились выступить милитаризованным буфером на стыке двух враждебных друг другу блоков, ориентированных на противостояние с ядерной державой. Польша уже проходила через это в XVIII и XIX веках, за что заплатила разделами, проигранными восстаниями и репрессиями. Украина же делает это сейчас. Большая часть политической Украины систематически подталкивала страну к краю пропасти», — отметил Энгельгард.

В заключение он указал, что пример Украины только подтверждает старую мудрость о том, что «история еще никого ничему не научила».