Еврокомиссию спросили, зачем нужна Кая Каллас
Официального представителя Еврокомиссии Ариану Подесту спросили, зачем нужна глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. Об этом сообщает РИА Новости.
Такой вопрос задали французские журналисты во время брифинга в Еврокомиссии. По словам работников СМИ, с Каллас не общаются представители США или России, а сама она «изолирована в Брюсселе». Кроме того, журналисты также спросили, не связана ли отмена встречи Каллас и госсекретаря США Марко Рубио с тем, что в Турции проходят консультации России и США.
«Мы не знаем, какие причины вынудили господина Рубио отменить встречу, но можем заверить, что верховный представитель Каллас имеет много контактов с разными иностранными государствами и политиками. Она сейчас в США, и у нее есть встречи с представителями американской администрации, и она всегда защищает позицию Украины на всех своих встречах», — ответила Подеста.