Стало известно, кто убедил Трампа принять Зеленского в США

Президент США Дональд Трамп не хотел принимать Владимира Зеленского в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

Согласно информации источника, изначально Трамп не хотел принимать Зеленского, но его уговорил президент Франции Эмманюэль Макрон. Отмечается, что последнему позвонил Зеленский — он попросил французского президента уговорить Трампа на встречу, поскольку такой визит «имел бы сильное символическое значение».

«Зеленский собирался приехать в Вашингтон еще вчера, но некто из администрации Трампа сказал: "Послушайте, Владимир, нет смысла фрахтовать самолет, не приезжайте, все встречи отменены, президент Трамп вас не примет". Это вызвало панику в Киеве», — заявил журналист телеканала Патрик Сос.

Ранее Трамп анонсировал визит Зеленского в Вашингтон, который состоится 28 февраля.