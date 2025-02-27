Лидер Рабочей партии Курдистана призвал боевиков сложить оружие

Отбывающий пожизненное заключение глава запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллах Оджалан призвал членов организации сложить оружие и прекратить вооруженное противостояние с Турцией. Соответствующее обращение Оджалана зачитали журналистам представители прокурдской партии DEM, ранее посетившие лидера РПК в тюрьме, где он и передал послание.

"Я беру на себя историческую ответственность за этот призыв [о разоружении]. Проведите свой съезд и примите решения об интеграции с государством и обществом, поскольку каждое современное сообщество и партия, не прекратившие свое существование насильственно, сделают это добровольно. Все группы [связанные с РПК] должны сложить оружие, а РПК должна распуститься", - говорится в обращении Оджалана.