Трамп назвал дату введения пошлин против Канады, Мексики и Китая

Трамп заявил о введении пошлин против Канады, Мексики и Китая
Запланированные ранее пошлины против Мексики и Канады будут введены 4 марта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, также будет введена дополнительная пошлина против Китая, её размер составит 10%.
Ранее Трамп сообщил, что в ближайшее время будет официально объявлено о введении таможенных пошлин в 25% на товары из Евросоюза.
Американский лидер пояснил, что данный шаг направлен на снижение зависимости США от ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».