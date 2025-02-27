Буданов* оценил шансы Украины заключить мир с Россией

Россия и Украина могут быстро заключить перемирие, однако быстро дойти до мира им не удастся. Реальным быстрый путь к перемирию между Москвой и Киевом назвал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны (МО) Украины Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью «Укринформ».

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«Другой вопрос — перемирие или мир. Это совершенно разные вещи. Дойти быстро до перемирия, я просто личную могу сказать мнение — в принципе, это реально. Дойти быстро до мира — нет», — рассказал он.

Глава ГУР республики также заявил, что считает начавшейся третью мировую войну. По его словам, в конфликт вовлечено абсолютное большинство сильнейших стран мира.

Буданов* заявил о начале третьей мировой войны

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва исключает заморозку конфликта на Украине по линии соприкосновения. По его словам, принять такое решение не позволяет Конституция Российской Федерации.