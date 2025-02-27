На Западе перечислили непредвиденные последствия СВО для России

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине Россия стала более сплоченной. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз на странице в соцсети X.

«Три года позади. Россия никуда не делась. [Президент России Владимир] Путин сильнее, чем когда-либо», — написал Боуз.

К непредвиденным последствиям СВО западный журналист также отнес устойчивость и рост российской экономики, а также улучшение отношений с США и партнерство с Китаем и Индией.