Трамп заморозил кредитные карты американских чиновников

Президент США Дональд Трамп подписал указ, заморозивший кредитные карты федеральных служащих на следующие 30 дней. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Речь идет 30-дневном моратории на использование выпущенных правительством США кредитных карт. Такие карты, привязанные к крупным банкам, выдаются федеральным служащим из более чем 250 агентств для «совершения покупок от имени федерального правительства в поддержку миссии своего агентства».

Заморозка не распространяется на кредитки, по которым производятся платежи, связанные с оказанием помощи при стихийных бедствиях или ликвидацией их последствий. Также указ не касается военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и агентов, обеспечивающих безопасность границ.

В тексте указа отмечается, что мера направлена на «трансформацию федеральных расходов на контракты, гранты и займы с целью обеспечения подотчетности государственных служащих». Сейчас правительство США располагает данными о примерно 4,6 миллиона активных кредиток/счетов кредитных карт, что превышает общее количество федеральных чиновников.

Кредитные карты могут быть разморожены, если руководители государственных учреждений после консультации с DOGE сочтут определенные траты целесообразными. DOGE - Департамент эффективности правительства США, возглавляемый Илоном Маском.

По данным DOGE, в 2024 финансовом году по картам правительства было совершено около 90 миллионов уникальных транзакций, что принесло бюджету страны счета примерно на 40 миллиардов долларов.

Предыдущий указ Трампа, изданный 11 февраля, был направлен на сокращение федеральных служащих - он предписывал государственным агентствам консультироваться с DOGE по планам найма. Трамп и Маск стремятся реструктурировать агентства и сократить федеральные расходы в США.