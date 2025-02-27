Пока вы не уснули: Кремль о словах Трампа про «возврат земель Украине» и ЦБ о колебаниях рубля

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В Кремле отреагировали на слова Трампа о «возврате земель Украине»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые регионы стали неотъемлемой частью России и это не обсуждается. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков прокомментировал обещание президента США Дональда Трампа «вернуть Украине как можно больше - насколько это будет возможно». Песков подчеркнул, что территории, ставшие субъектами РФ и внесенные в Конституцию страны, останутся частью России.

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Набиуллина объяснила колебания курса рубля

Колебания курса рубля временны и связаны с санкциями и внешними шоками. Так объяснила укрепление национальной валюты глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ее цитирует ТАСС.

В ходе Ежегодной встречи с руководством ЦБ РФ, организованной Ассоциацией банков России, глава регулятора заявила, что отклонения курсов — это временное явление, которое связано с перестройкой и адаптацией участников рынка.

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Туск отреагировал на слова Трампа о Евросоюзе

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал введение США 25-процентных пошлин на европейские товары, подчеркнув, что ЕС не был создан для эксплуатации.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ответил на решение Соединенных Штатов о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союз.

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Цена на российскую нефть упала ниже заложенного в бюджете уровня

Резкий рост курса российской валюты и падение мировых цен на нефть привели к тому, что рублевая стоимость основного экспортного сорта Urals в феврале оказалась на 14,7 процента ниже уровня, заложенного в бюджете. Об этом со ссылкой на собственные расчеты пишет Reuters.

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Буданов* заявил о начале третьей мировой войны

Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) считает, что третья мировая война уже началась. Об этом он заявил в интервью «Укринформ».

Журналист спросил Буданова, является ли все происходящее на Украине третьей мировой войной или прелюдией к ней.

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Буйнов извинился перед сбитой им пенсионеркой

Певец Александр Буйнов выложил эмоциональный пост с извинениями перед пострадавшей в ДТП с его машиной женщиной. Публикацию артист выложил в своем официальном Telegram-канале.

По словам Буйнова, он окажет всю необходимую поддержку пенсионерке.

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«Хочу сказать только одно»: Блиновская выступила с заявлением в суде

Блогер Елена Блиновская отказалась от последнего слова перед оглашением приговора по ее делу, которое состоится в Савеловском суде 3 марта. Ее слова приводит SHOT.

По данным канала, во время прений Блиновская заявила, что не станет обращаться к суду.

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Скончался отец пианиста Дениса Мацуева

© matsuevdenis / vk

На 78-м году жизни скончался Леонид Мацуев. Об этом в среду, 26 февраля, сообщил его сын пианист-виртуоз Денис Мацуев.

Причина его смерти пока не раскрывается.

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Названа страна, которую Зеленский посетит перед визитом в США

Владимир Зеленский планирует посетить Ирландию по пути в США. Об этом пишет The Guardian.

«Сегодня Владимир Зеленский посетит Ирландию по пути в США, (куда он направляется — «Газета.Ru») чтобы заключить сделку по редкоземельным минералам страны», — говорится в публикации.

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Дочь Кадырова объявила об уходе из власти

Дочь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат объявила об уходе из власти региона. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Кадыровой, она покидает пост зампреда кабмина Чечни.

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