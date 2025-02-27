Telegraph: ЕC проиграет от заключения сделки по ископаемым между США и Украиной

Соглашение по полезным ископаемым между Киевом и Вашингтоном станет ударом по интересам ЕС на Украине. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Издание напоминает, что еще в 2021 году между Украиной и ЕС был подписан меморандум о взаимопонимании, который среди прочего предусматривает заключение партнерства в сфере разработки месторождений ископаемых, имеющих ключевое значение для "перехода к зеленой и цифровой экономике". Однако после подписания американо-украинского соглашения приоритетные права в этой сфере, по всей вероятности, получат США. Это создает риск усиления зависимости Европы от Китая, который остается крупнейшим поставщиком редкоземельных металлов на мировой рынок.

По словам британского политолога Патрика Шредера, условия европейского меморандума "мягче, чем соглашение, которое сейчас заключают США и Украина". Брюссель также пока не сделал достаточно, чтобы конкретизировать условия рамочных договоренностей и приблизить момент их воплощения в жизнь. Из-за этого "Европа рискует упустить свой шанс" и будет вынуждена искать альтернативные источники поставок редкоземельных металлов.

"[Президент США Дональд] Трамп был избран в ноябре, так почему же тогда не проводились экстренные встречи? Почему они [в ЕС] ждали, пока Трамп выступит с каким-то предложением, чтобы сказать: "Боже мой, не пора ли нам что-то делать?". Проблема практически игнорировалась, а когда в игру вступил Трамп, все впали в панику", - заявила изданию основательница Центра российских, европейских и азиатских исследований в Брюсселе Тереза Фэллон.

При этом ряд опрошенных изданием экспертов обратили внимание на то, что возможности добычи необходимых США и Европе ископаемых на Украине значительно ограничены. Реализации новых проектов мешает как продолжающий конфликт и связанные с ним риски для инвесторов, так и отсутствие необходимой инфраструктуры, а также наличие крупных запасов редкоземельных металлов в Австралии, Канаде, Чили и других странах.

О соглашении по полезным ископаемым

В начале февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон заинтересован в получении редкоземельных металлов с Украины. 12 февраля министр финансов США Скотт Бессент передал Владимиру Зеленскому в Киеве текст соглашения о полезных ископаемых. Несмотря на то, что Зеленский ранее отмечал готовность заключить сделку, документ так и не был подписан. Отказ Киева от подписания привел к ухудшению отношений между США и Украиной. Однако стороны продолжили работу над документом, а из Вашингтона звучали заявления, что Киев подпишет соглашение в ближайшем будущем.

Текст документа не публиковался, все детали известны из СМИ. Так, соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда для реконструкции Украины, в который будет поступать 50% доходов страны от полезных ископаемых - не только редкоземельных металлов, но и других ресурсов, в том числе титана, урана, лития. Изначально данное положение распространялось на газ, нефть и инфраструктуру их добычи и транспортировки, то есть фактически на доходы "Нафтогаза" и "Укрнафты", однако из финальной версии это положение, по информации газеты Financial Times, было удалено.

США будут главным бенефициаром фонда, а также будут контролировать его деятельность, в том числе выдачу лицензий на разработку ископаемых, получат право проводить аудит деятельности. При этом из финальной версии соглашения, согласно данным европейских и украинских СМИ, было удалено также указание на сумму в $500 млрд, которую Киев должен вернуть США для пополнения фонда. В текст было добавлено положение о том, что средства фонда будут инвестироваться в проекты на Украине.

Финальный вариант соглашения не содержит каких-либо гарантий безопасности со стороны Вашингтона, чего пытался добиться Киев. Соглашение носит рамочный характер, позднее будут разработаны специальные документы, регламентирующие деятельность фонда и другие аспекты экономического взаимодействия Украины и США.