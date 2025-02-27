Канадцы требуют лишить Илона Маска гражданства

Число подписавшихся под петицией с требованием лишить главу департамента государственной эффективности США (DOGE), американского миллиардера Илона Маска гражданства Канады жителей страны превысило 315 тысяч. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее более 160 тысяч жителей Канады подписали онлайн-петицию с требованием лишить Илона Маска гражданства, полученного им в 1989 году. По мнению авторов петиции, американский миллиардер «стремится подорвать» суверенитет Канады, а также является членом иностранного правительства. Сам Маск уже прокомментировал новость о создании такой петиции. Он отметил, что «Канада - ненастоящая страна».

При этом по данным, опубликованным палатой общин Канады, число подписавшихся петицию достигло уже 315 тысяч человек и продолжает расти.

Однако бывший председатель иммиграционной секции Канадской ассоциации юристов Габриэлу Рамо уверен, что власти Канады не смогут лишить Маска канадского гражданства, так как для этого пришлось бы вносить поправки в законодательство. И сами случаи лишения гражданства «довольно редки».

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о необходимости присоединения Канады. В социальной сети Truth Social он написал, что американцы «платят сотни миллиардов долларов за субсидирование Канады» и без этих денег она перестанет существовать как жизнеспособная страна. В свою очередь канадские власти исключили возможность присоединения страны к США.