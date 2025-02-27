Канадцы требуют лишить Илона Маска гражданства

Число подписавшихся под петицией с требованием лишить главу департамента государственной эффективности США (DOGE), американского миллиардера Илона Маска гражданства Канады жителей страны превысило 315 тысяч. Об этом пишет РИА Новости.

Канадцы требуют лишить Илона Маска гражданства
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Ранее более 160 тысяч жителей Канады подписали онлайн-петицию с требованием лишить Илона Маска гражданства, полученного им в 1989 году. По мнению авторов петиции, американский миллиардер «стремится подорвать» суверенитет Канады, а также является членом иностранного правительства. Сам Маск уже прокомментировал новость о создании такой петиции. Он отметил, что «Канада - ненастоящая страна».

При этом по данным, опубликованным палатой общин Канады, число подписавшихся петицию достигло уже 315 тысяч человек и продолжает расти.

Однако бывший председатель иммиграционной секции Канадской ассоциации юристов Габриэлу Рамо уверен, что власти Канады не смогут лишить Маска канадского гражданства, так как для этого пришлось бы вносить поправки в законодательство. И сами случаи лишения гражданства «довольно редки».

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о необходимости присоединения Канады. В социальной сети Truth Social он написал, что американцы «платят сотни миллиардов долларов за субсидирование Канады» и без этих денег она перестанет существовать как жизнеспособная страна. В свою очередь канадские власти исключили возможность присоединения страны к США.