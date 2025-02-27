Лукашенко заявил, что без Украины вопросы мира никто решать не собирается

Никто не собирается урегулировать военный конфликт на Украине без участия непосредственно Киева. Об этом в четверг, 27 февраля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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По словам главы государства, во время последнего разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным тот подтвердил готовность к переговорам, в том числе с украинской стороной. Политик отметил, что президент РФ прокомментировал и «обиду» главы киевского режима Владимира Зеленского из-за того, что его не позвали на переговоры российской и американский делегаций в Эр-Рияде.

Он объяснил, что там решались вопросы, которые напрямую касаются взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном. Президент Белоруссии также выразил мнение, что Россия никогда не согласится на отправку миротворческих сил Евросоюза на Украину.

— Когда будут решаться вопросы Украины, я думаю, без Украины эти вопросы никто решать не будет, — передает слова Лукашенко «БелТА».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил, что Россия не рассматривает вариант размещения на территории Украины контингента европейских миротворцев после остановки боевых действий.