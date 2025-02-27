Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о намерении встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным через неделю, сообщает БелТА.

Глава республики указал на соответствующие планы в беседе с американским блогером Марио Науфалом. Лукашенко отметил, что он планирует очень подробно и детально поговорить с главой РФ по всем вопросам.

«По телефону мы на это и сослались, что мы встретимся и обсудим все вопросы в деталях», - заявил президент Белоруссии, отметив, что встреча пройдет в Москве.

По данным издания, интервью сторон продолжалось около полутора часов. Обсуждались вопросы, связанные с улучшением отношений между Востоком и Западом. В частности, рассматривались перспективы диалога между США и Россией, а также ситуация на Украине и роль новой администрации США в ее урегулировании. Кроме того, обсуждались вопросы геополитики и текущей ситуации в международных отношениях, а также перспективы их развития.