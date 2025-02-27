Замгенсека ООН назвал «ударом под дых» сокращение помощи Запада

Сокращение помощи со стороны США, Британии и некоторых других стран Запада стало «ударом под дых» для ООН. Об этом заявил замгенсека международной организации по гуманитарным вопросам Том Флетчер, передает The National.

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«Мы знаем, что будут жизни, которые мы не сможем спасти из-за отсутствия финансирования, которое мы получали ранее. Это отбрасывает нас назад. Важные спонсоры отказываются оказывать гуманитарную помощь», — рассказал он.

Флетчер подчеркнул, что организация нуждается в «инновационном мышлении» и новых подходах к оказанию гуманитарной помощи. Он добавил, что ООН необходимо «диверсифицировать финансовую базу», поскольку организация не может полагаться на традиционных спонсоров, как это было ранее.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека. До этого американский лидер принял решение о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Причиной такого решения администрация американского президента назвала «неправильное отношение к пандемии COVID-19» и другие глобальные кризисы в области здравоохранения. Кроме того, в Белом доме сочли ВОЗ неспособной пойти на реформы и продемонстрировать независимость от политического влияния.