Обзор иноСМИ: «Трамп - новый Горбачев?» и «атака на демократию» в Германии

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Трамп разрушит западный альянс? Не факт»

На этой неделе США дважды проголосовали аналогично с Россией по резолюциям в ООН, что ознаменовало собой явное изменение позиции Америки при Дональде Трампе по украинскому кризису, заявил в своей статье для The Indian Express экс-секретарь МИД Индии Анил Вадхва. Сторонники Трампа утверждают, что отстранение от украинского конфликта и потепление в отношениях с Россией позволят Вашингтону сосредоточиться на главной угрозе - Китае.

Некоторые считают, что политика Трампа разрушает западный альянс и что президент США угрожает международным институтам и коллективной безопасности. Однако пока особого сопротивления Трампу со стороны западных лидеров не наблюдается. Более того, такие лидеры, как венгерский премьер Виктор Орбан, премьер Италии Джорджа Мелони, лидер немецких ультраправых Алиса Вайдель обрели в лице Трампа могущественного покровителя.

Нового канцлера Германии обвинили в «атаке на демократию»

Выигравший выборы в Германии блок ХДС/ХСС потребовал от уходящего правительства Олафа Шольца раскрыть информацию о финансировании неправительственных организаций (НПО), которые помогали организовывать крупные демонстрации против крайне правых перед выборами. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

НПО обвиняются в том, что они представляют собой «теневую структуру, которая косвенно проводит политику с использованием государственных средств». Парламентская фракция Левой партии уже раскритиковала требование ХДС/ХС как «лобовую атаку» на демократию, и несколько объединений выразили свое возмущение. Свен Гигольд, член исполнительного совета Партии зеленых, назвал это очевидной попыткой запугивания, причем еще до начала канцлерства Фридриха Мерца. Соратники Гигольда заявили, что это «почти трамповский подход».

«Трамп - новый Горбачев? Почему в России вспомнили о перестройке»

Российские СМИ заметили несколько сходств между американским президентом Дональдом Трампом и «лидером умирающего Советского Союза» Михаилом Горбачевым, рассказала газета The Times. Издание подчёркивает, что речь не идет о комплименте в адрес Трампа.

Одно из российских изданий назвало Трампа «американским Горбачевым», а его движение MAGA («Сделаем Америку снова великой») - «американской перестройкой». И Горбачев в своем время, и Трамп сейчас отказались от устоявшейся за десятилетия политики, чтобы сблизить Москву и Вашингтон. Одновременно это спровоцировало охлаждение отношений США с традиционными союзниками. Отказ Горбачева от советских догм привел к разрыву с коммунистическими государствами, а «пророссийская позиция» Трампа в отношении Украины «шокировала Европу». The Times отмечает, что многие в России винят Горбачева в распаде СССР. Россияне, скорее всего, считают, что Трамп спровоцирует распад США. Но в то же время Трамп мог бы повторить «подвиг Горбачева» - последний лидер СССР был удостоен Нобелевской премии за свою роль в мирном окончании холодной войны, напомнила The Times.

«Ирак рассчитывает на Россию в разработке газового потенциала»

Ирак намерен увеличить инвестиции в свой газовый сектор, рассчитывая сделать эту сферу ключевым фактором своего экономического роста, заявил иранский министр нефти Хайан Абдула Гани. Как пишет портал OilPrice, потенциал для воплощения этой идеи в реальность достаточен: официальные оценки показывают, что Ирак располагает доказанными запасами природного газа в размере 3,5 триллиона кубических метров - около 1,5 процента от общемирового объема.

Это ставит Ирак на 12-е место по запасам газа в мире. Около трех четвертей доказанных запасов страны приходится на «попутный газ» - побочный продукта разработки нефтяных месторождений. Разработка этого газа снизит энергетическую зависимость Ирака от соседнего Ирана и приведет к всплеску инвестиций со стороны американских компаний. Источник OilPrice в министерстве нефти Ирака сообщил, что в последнее время внимание Багдада в дискуссиях о дальнейшей эксплуатации газовых ресурсов также было сосредоточено на России. Речь идет о синергетическом эффекте, который возникнет благодаря присутствию России в нефтегазовом секторе соседнего Ирана. Также ожидается более тесная координации усилий по маркетингу и продаже газа и нефти, добываемых в Иране и Ираке под эгидой Форума стран-экспортеров газа (GECF).

Рождаемость в Японии установила антирекорд с 1899 года

В 2024 году в Японии родилось 729 880 детей (включая японцев, рожденных за рубежом), что на пять процентов меньше, чем за 2023 год, сообщает Nikkei. Такой показатель - самый низкий с момента начала сбора данных в 1899 году. Также это уже девятый год подряд, когда показатель рождаемости в Японии достигает рекордно низкого уровня.

По мнению социологов, в ближайшие годы рождаемость упадет ниже 700 тысяч человек. Поскольку падение этого показателя продолжается, бремя социального страхования для работающего поколения станет еще тяжелее. Эксперты прогнозировали, что рождаемость в Японии достигнет отметки в 720 тысяч человек только к 2039 году. Однако реальность обогнала прогнозы на 15 лет.