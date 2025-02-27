В ЕС назвали поездку Макрона в Вашингтон тратой времени

Поездка президента Франции Эмманюэля Макрона в Вашингтон для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом стала пустой тратой времени. Об этом 27 февраля сообщила газета Politico со ссылкой на евродипломата.

«Макрон заявил, что Трамп не дал никаких четких обещаний, касающихся поддержки. Так что стратегическая неоднозначность в этом вопросе действительно сохраняется», — заявил дипломат.

По оценке собеседника газеты, поездка Макрона в Вашингтон стала «пустой тратой времени».

Ранее Макрон заявил, что ЕС будет готов направить своих военнослужащих на Украину после заключения мирного соглашения.

«После подписания мирного соглашения между Украиной и Россией европейские страны смогут направить на Украину свои военные формирования, однако эти части не будут находиться на переднем крае, поскольку их задача — демонстрировать солидарность с Украиной», — отметил он после встречи с Трампом в Вашингтоне.

Также французский лидер добавил, что европейскому миротворческому контингенту потребуется поддержка Соединенных Штатов.

Как писала «Парламентская газета», ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва отрицательно относится к идее размещения европейских миротворцев на Украине.

«Отрицательно, и об этом мы много раз говорили. Под какой личиной бы они там ни появились, это шаг в сторону эскалации», — сказал он.

Также замглавы МИД РФ отметил, что роль Евросоюза в переговорах по украинскому урегулированию исключена. Для участия в них страны объединения должны прекратить оказание поддержки киевскому режиму, добавил дипломат.