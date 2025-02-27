В ЕС назвали поездку Макрона в Вашингтон тратой времени

Поездка президента Франции Эмманюэля Макрона в Вашингтон для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом стала пустой тратой времени. Об этом 27 февраля сообщила газета Politico со ссылкой на евродипломата.

В ЕС назвали поездку Макрона в Вашингтон тратой времени
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«Макрон заявил, что Трамп не дал никаких четких обещаний, касающихся поддержки. Так что стратегическая неоднозначность в этом вопросе действительно сохраняется», — заявил дипломат.

По оценке собеседника газеты, поездка Макрона в Вашингтон стала «пустой тратой времени».

Ранее Макрон заявил, что ЕС будет готов направить своих военнослужащих на Украину после заключения мирного соглашения.

«После подписания мирного соглашения между Украиной и Россией европейские страны смогут направить на Украину свои военные формирования, однако эти части не будут находиться на переднем крае, поскольку их задача — демонстрировать солидарность с Украиной», — отметил он после встречи с Трампом в Вашингтоне.

Также французский лидер добавил, что европейскому миротворческому контингенту потребуется поддержка Соединенных Штатов.

Как писала «Парламентская газета», ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва отрицательно относится к идее размещения европейских миротворцев на Украине.

«Отрицательно, и об этом мы много раз говорили. Под какой личиной бы они там ни появились, это шаг в сторону эскалации», — сказал он.

Также замглавы МИД РФ отметил, что роль Евросоюза в переговорах по украинскому урегулированию исключена. Для участия в них страны объединения должны прекратить оказание поддержки киевскому режиму, добавил дипломат.

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