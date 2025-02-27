Американский президент Джон Кеннеди много лет дружил с Кирком Лемойном Биллингсом, у которого была своя «секретная» спальня в Белом доме, а также «привилегированное» положение в семье лидера США. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

По данным издания, Биллингс и Кеннеди познакомились еще в школе и «состояли в любовных отношениях*». При этом их связь продолжалась даже после женитьбы Джона Кеннеди на Жаклин Бувье.

Автор публикации Морин Каллахан утверждает, что приятели отправляли друг другу эротические письма. При этом британское издание уверяет, что Биллингс с трудом пережил смерть своего друга и был очень привязан к Роберту Ф. Кеннеди-младшему.

Напомним, что Роберт Кеннеди-младший стал министром здравоохранения в администрации президента Дональда Трампа. Он публично обратился к Владимиру Зеленскому с требованием прекратить конфликт на Украине и начать переговоры о мире.

Кеннеди-младший обратил внимание, что население США не собирается мириться с тем, как заработанные «тяжким трудом налоговые доллары» уходят на поддержку бесконечных конфликтов по всему миру. По его словам, американские граждане требуют «прекращения этих вечных войн».

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