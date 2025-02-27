Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал введение США 25-процентных пошлин на европейские товары, подчеркнув, что ЕС не был создан для эксплуатации.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ответил на решение Соединенных Штатов о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, пишет ТАСС.

Туск заявил, что Европейский союз был создан не для того, чтобы кем-то пользоваться, а с целью поддержания мира и уважения между странами, а также для создания свободной и справедливой торговли и укрепления трансатлантической дружбы.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. В ответ ЕС расширит список товаров, на которые будут введены пошлины против США. В Европе обвинили Трампа в намерении разрушить Европейский союз.