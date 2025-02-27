В ООН подсчитали количество голодающих жителей Украины

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, около пяти миллионов жителей Украины практически голодают и хуже всего ситуация в восточных регионах. Об этом пишут «Аргументы и факты».

В докладе Всемирной продовольственной программы ООН отмечается, что сложнее всего положение жителей находящейся под контролем Киева части Херсонской области. Здесь с серьезным голодом сталкивается более половины населения. Кроме того, голодают двое из пяти жителей контролируемых украинскими властями территорий ДНР и Запорожской области.

«Согласно данным, собранным ВПП, миллионы людей прибегают к механизмам выживания, жертвуя собственной едой, чтобы их дети могли есть. Другие влезают в долги, чтобы купить достаточно продовольствия, чтобы прокормить свои семьи», - пояснили в организации.

При этом в районах, близких к линии соприкосновении войск, нарушены цепочки по доставке продовольствия и мало возможностей для заработка. Но даже там, где есть магазины, жителям сложно купить еду из-за резкого роста цен.

«Стоимость основных продуктов питания выросла на 25% за последний год, а некоторые основные овощи подорожали более чем вдвое», - отмечается в докладе.

Ранее в ООН заявили о демографическом кризисе на Украине, так как население страны сократилось примерно на 10 млн человек, а уровень рождаемости является одним из самых низких в мире. Также на Украине насчитывается 3,6 миллиона внутренних беженцев и люди продолжают покидать свои дома.