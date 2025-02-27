Итальянский город лишил Муссолини звания почетного гражданина

Депутаты совета города Сало поддержали исключение из списка почетных граждан диктатора, основателя итальянского фашизма Бенито Муссолини. Об этом пишет РИА Новости.

Фашистский режим Бенито Муссолини захватил власть в Италии осенью 1922 года, а в апреле 1924-го одержал победу на выборах. Реорганизация фашистской партии была запрещена послевоенной Конституцией Италии, которая также запретила в стране фашистскую идеологию.

В пользу посмертного отзыва звания проголосовали 12 из 16 депутатов, один воздержался, отмечает издание.

Нынешнее голосование стало уже третьим по этому вопросу, ранее депутаты выступали против лишения Муссолини этого звания.

«Идеи, которые символизировало это звание, больше не имеют места в современной Италии и нашем городе», — заявил мэр Сало Франческо Каньини.

Напомним, что город Сало находится в Итальянской социальной республике, которой Муссолини руководил после госпереворота в Риме в 1943 году. В 1945 году Муссолини попытался уехать в Швейцарию, чтобы укрыться там. 27 апреля итальянские партизаны во главе с коммунистом Вальтером Аудизио (полковником Валерио) обнаружили его в составе немецкой колонны, прорывавшейся сторону швейцарской границы, и на следующий день расстреляли в окрестностях озера Комо.