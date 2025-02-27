В Конгрессе США заявили о предательстве Трампом Украины

США предали союзнические отношения с Украиной, поскольку американский лидер Дональд Трамп отказался предоставлять Киеву значительные гарантии безопасности по завершению конфликта. Такое мнение выразил сенатор-демократ Адам Шифф в интервью телеканалу CNN.

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«Я думаю, миллионы американцев чувствуют стыд за своего президента, потому что США впервые предали своего союзника (Украину — прим. "Ленты.ру"). Кроме того, США предали свои принципы (...). Разве мы больше не привержены отношениям с нашими союзниками? Видимо, деньги — это то, на чем президент Трамп фокусирован больше всего», — заявил конгрессмен.

По мнению Шиффа, Трамп намерен заполучить украинские полезные ископаемые, «не давая Киеву ничего взамен». Он также допустил, что Зеленский «намерен улучшить отношения с американским лидером», заключив сделку по редкоземельным металлам.

Ранее Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине будет предоставлять Европа, так как США не собираются этого делать в значительной степени.

При этом президент России Владимир Путин подчеркнул, что по итогам урегулирования украинского конфликта необходимо достичь не перемирия, а «мира, долгосрочного, прочного, обеспеченного надежными гарантиями безопасности».