Сийярто назвал губителя европейской экономики

Политика Европейской комиссии (ЕК), которую возглавляет Урсула фон дер Ляйен, пагубно сказывается на экономике Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Его процитировало ТАСС.

В частности, он раскритиковал ЕК за санкции против России, тарифы на китайские электрокары и неспособность вести переговоры с США. Сийярто считает, что в Брюсселе знали о том, что президент США Дональд Трамп введет пошлины на европейскую продукцию, но не сделали ничего, чтобы это предотвратить. По словам Сийярто, это объясняется некомпетентностью и трусостью Еврокомиссии.

Министр также отметил, что с Вашингтоном можно было бы договориться, если бы ЕС снизил пошлины на продажу американских автомобилей в Европе с 10 до 2,5 процента, так как это именно такая взимается при продаже европейских автомобилей в США. Но этого никто не сделал.

Венгрия захотела убедить лидеров стран ЕС в необходимости переговоров РФ и США

Ранее депутат Европарламента Петра Штегер предупредила о том, что пошлины Трампа в отношении товаров из ЕС могут обернуться экономической катастрофой гигантских масштабов для этого объединения.