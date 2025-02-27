Глава МО Франции заявил о заинтересованности в украинских ископаемых для ВПК

Франция ведет переговоры с Украиной о получении доступа к украинским природным ресурсам для обеспечения своего военно-промышленного комплекса (ВПК) на фоне "расширения доли американских интересов" на Украине и претензий США на украинские недра. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в эфире радио Franceinfo.

"Мы не участвуем в дискуссиях с США, но я вместе с моим украинским коллегой обсуждал данный вопрос, исходя из потребностей Франции. У меня самого есть оборонная промышленность, которой в ближайшие годы понадобится доступ к определенному количеству сырья. Нашей оборонной промышленности понадобится определенное количество ключевого сырья для наших собственных систем вооружений, не в 2026 году, а в течение следующих 30 или 40 лет, и нам нужно диверсифицировать это", - сказал Лекорню.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Франция таким образом не стремится "добиться возврата средств", вложенных в оборону и другие отрасли Украины. Он не стал комментировать слова президента США Дональда Трампа о намерении получить компенсацию за переданную ранее Киеву помощь, назвав это его собственным "способом ведения внутренней политики".

"Возможно это прошло незамеченным, но сам [Владимир] Зеленский прошлой осенью в Париже поднимал вопрос природных ресурсов в своем "плане победы", сделав ряд предложений не только США, но также и Франции", - сказал Лекорню. По его словам, глава киевского режима и его подопечные использовали сырьевой вопрос как элемент сделки с западными странами, который бы позволил наряду с заблокированными активами РФ "облегчить бремя европейских налогоплательщиков при оказании помощи Украине". "Так что Трамп не на ровном месте это придумал, это предложение самих украинцев", - добавил он.

Интерес к ресурсам Украины

Как сообщила ранее газета Le Figaro со ссылкой на заявление вице-председателя ЕК Стефана Сежурне, страны ЕС обсуждают с Киевом соглашение по разработке недр Украины и добыче редкоземельных металлов отдельно от США. Условий потенциальной сделки Сежурне не озвучил, как и названий минералов, на которые претендуют страны ЕС, однако на брифинге в Брюсселе 26 февраля Сежурне заявил, что ЕС намерен добывать на Украине графит, чтобы покрыть 10% своих потребностей.

В начале февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон заинтересован в получении редкоземельных металлов с Украины. 12 февраля министр финансов США Скотт Бессент передал Зеленскому в Киеве текст соглашения о полезных ископаемых. Зеленский, ранее отмечавший готовность заключить сделку, не подписал документ ни во время встречи с Бессентом, ни позднее в Мюнхене на переговорах с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Зеленский утверждает, что в предложенном варианте отсутствуют гарантии безопасности. Однако 21 февраля помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Зеленский подпишет соглашение с Соединенными Штатами в ближайшем будущем. После этого источники в офисе Зеленского заявили украинским СМИ, что документ все еще нуждается в доработке. Сам Зеленский на пресс-конференции 23 февраля сообщил, что "не хочет подписывать" соглашение с США, так как за него, по его утверждению, будут расплачиваться 10 поколений украинцев.