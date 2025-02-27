В США предложили выпустить купюру с лицом Трампа

Конгрессмен-республиканец от штата Южная Каролина Джо Уилсон сообщил в соцсети X о намерении внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий выпуск банкноты нового номинала в 250 долларов с изображением президента США Дональда Трампа.

Конгрессмен отметил, что соответствующий документ сейчас разрабатывают. Законопроект предписывает Бюро гравировки и печати создание такой банкноты, подчеркнул он.

По словам Уилсона, его предложение связано с тем, что «байденфляция» нанесла ущерб экономике США, заставив граждан увеличить количество наличных денег при себе.

Газета New York Post пишет, что в законопроекте Уилсона содержится положение, противоречащее закону от 1866 года, который запрещает использование изображений живых людей на денежных знаках США.

В соответствии с данными, предоставленными Бюро гравировки и печати, в США в 1969 году было прекращено производство банкнот номиналом более 100 долларов.