На Украине задержали 16 пытавшихся бежать в Венгрию мужчин

На Украине задержали 16 украинцев, пытавшихся бежать в Венгрию, а также двух сопровождающих. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Отмечается, что рядом с селом Гуняди в полукилометре от границы правоохранители остановили микроавтобус, внутри которого оказались 16 мужчин призывного возраста и двое проводников. Кроме того, ими был задержан пособник проводников, который сопровождал транспортное средство на личном автомобиле и должен был предупредить водителя в случае появления пограничников.

«Оперативники установили, что организованная группа переправщиков выискивала потенциальных "клиентов" по всей Украине через общих знакомых или соцсети и в дальнейшем координировала их действия», — говорится в сообщении Погранслужбы республики.

По оценкам ведомства, переправа стоила украинцам от 7 до 15 тысяч долларов (от 609 тысяч до 1,3 миллиона рублей), а всего проводники заработали около 170 тысяч долларов (около 14,7 миллиона рублей).

Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что украинские власти практически исчерпали возможности для мобилизации, новобранцев планируется привлекать деньгами. Он отметил, что на Украине нет «необходимого количества людей, которых можно получить по мобилизации».