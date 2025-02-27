На Украине запретят артистам и журналистам покидать страну

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины заявило, что с 3 марта перестанет давать разрешения на выезд из страны журналистам и деятелям искусств. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что из-за «пробелов в национальном законодательстве» выезжающие за границу в рамках временного разрешения зачастую не возвращаются в установленные сроки. Министерство заметило проблему еще в конце 2022 года и неоднократно призывало правительство ее решить, но это не случилось.

Предложенные Минкультом изменения регулируют требования для выдачи разрешения на временный выезд мужчинам призывного возраста, которые работают в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и медиа. В результате с 3 марта ведомство больше не будет передавать «письма содействия» в погранслужбу Украины для выезда вышеуказанных лиц за пределы страны.

Напомним, что уже более трех лет на Украине действует режим военного положения и всеобщей мобилизации. Выезд с Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.