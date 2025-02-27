Китай готов решать торговые вопросы с США путем диалога

Пекин выражает готовность решать торгово-экономические вопросы с Вашингтоном с помощью консультаций. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства коммерции Китая Хэ Ядун, комментируя слова президента США Дональда Трампа о готовности заключить новую торговую сделку с Китаем.

"Министерство коммерции КНР поддерживает связь с американскими коллегами, - сказал он. - Китай решительно выступает против односторонних тарифных мер США, твердо защищает свои законные права и интересы, мы готовы решать вопросы путем диалога и консультаций".

Ранее Дональд Трамп выразил уверенность в возможности заключения новой торговой сделки с Китаем и заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин может нанести визит в США.

1 февраля Трамп подписал указ о повышенных тарифах на товары из Канады, Китая и Мексики. Тарифы в размере 10% на импорт из КНР вступили в силу 4 февраля, а введение пошлин на канадскую и мексиканскую продукцию было отсрочено на месяц в связи с переговорами с руководством этих стран.

С 10 февраля КНР в качестве ответной меры ввела дополнительный тариф в размере 15% на импорт угля и сжиженного природного газа из США; на нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим объемом двигателя и пикапы - в размере 10%.